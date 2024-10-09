"أبو الهول" : اتفاق حماس وفتح بالقاهرة سيخرج الأزمة الفلسطينية من نفقها المظلم

كشف الصحفي المتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي أشرف أبو الهول، عن أهمية لقاء وفدي فتح وحماس بالقاهرة ، لافتا إلى أنه يعد اتفاق تاريخي والأنسب والأفضل خلال المرحلة الراهنة لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة علي المستوي الخدمي والحياتي، موضحا أن هذا الاتفاق سيخرج الأزمة الفلسطينية من نفقها المظلم وسيحل مشكلات كثيرة بين حركتي فتح وحماس وسيقودهما إلى توافق ومصالحة لإدارة قطاع غزة فلسطينيا وبرؤية وإرادة فلسطينية بعيدا عما تسعي إليه إسرائيل وأمريكا بفرض واقع إسرائيلي لإدارة قطاع غزة عن طريق العشائر والعائلات الفلسطينية وهو مرفوض رفضا قاطعا من قبل كافة الفصائل الفلسطينية .

وأوضح أبو الهول أن أتفاق حماس وفتح بالقاهرة برعاية مصرية والذي أنتهي مساء اليوم الاربعاء اجتماعهما بالقاهرة في قرابة الثامنة مساء وأفضى الاتفاق علي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة تسمي لجنة الاسناد المجتمعي تضم 15 شخصية فلسطينية محايدة لا تنتمي لأي فصيل سياسي علي ان تدير قطاع غزة ومرجعيتها السلطة الوطنية الفلسطينية برام الله وستعمل خلال فترة محددة جار الاتفاق عليها .

وكشف أبو الهول أن اجتماع حماس وفتح اليوم أنتهي بشكل أيجابي كبير علي تشكيل تلك اللجنة التي ستدير قطاع غزة علي مستوي الخدمي والحياتي فقط دون أن تتطرق تلك اللجنة للملفين السياسي والامني وكل دورها خدمي فقط يتعلق بأدارة معبر رفح وتوفير مستلزمات الحياه لأهالي قطاع غزة من غذاء وصحة وتعليم ورعاية طبية .

ولفت أبو الهول ان اجتماع القاهرة الذي أنتهي اليوم من المفترض ان يجري فيه أختيار أعضاء تلك اللجنة وهو ماسيقطع الطريق علي أسرائيل وخطتها المرفوضة فلسطينيا لدارة قطاع غزة مابعد انتهاء الحرب .