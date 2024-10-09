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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالفيديو.. عمر متولي ووليد فواز في العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال

بنسيون دلال
بنسيون دلال
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رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال والذي شهد توافد عدد من أبطال الفيلم ومن أبرزهم عمر متولي ووليد فواز بجانب عدد من الفنانين المشاركين في الفيلم.

فيلم “بنسيون دلال” من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي  ومحمود حافظ  ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة و إبرام سمير وأسامة السيد الشهير بميكا وخالد سرحان و أمجد الحجار و جيهان خيري و ألحان المهدي و إسراء رخا ميشيل ميلاد ويوسف إسماعيل وأمجد عابد وأسامة عبد الله وسلمى المحجوبية وغادة طلعت وضيفة شرف الفيلم النجمة نسرين أمين ومن إخراج شادي الرملي.

بنسيون دلال عمر متولي فيلم بنسيون دلال