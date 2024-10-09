ماذا دار في المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو؟

قالت القناة "12" الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن المحادثة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس أجريت في "أجواء إيجابية".

وركز النقاش على رد إسرائيل على الهجوم الإيراني، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبالإضافة إلى ذلك، حث بايدن، نتنياهو على التخطيط "لليوم التالي" للعمليات البرية في لبنان.

وحتى الآن، لم يصدر البيت الأبيض ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيان بشأن المكالمة الهاتفية، التي تعد هي الأولى بين الزعيمين منذ أواخر أغسطس الماضي.