بروزوفيتش يرفض الالتزام بقرار مدرب النصر السعودي

قرر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب خط وسط فريق النصر السعودي، مواصلة التدريبات اليومية بشكل مكثف، رغم قرار الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للعالمي.

ويأتي قرار بروزوفيتش بمواصلة تدريباته، رغم منح المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي جميع اللاعبين إجازة لمدة أسبوع بعد الفوز على العروبة في الدوري السعودي.

بروزوفيتش يقطع 7 كيلو مترات يوميًا

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن بروزوفيتش يحرص على الالتزام ببرنامج تدريبي خاص به، حيث يقطع مسافة 7 كيلومترات يوميًا عبر الجري حول الملعب، بالإضافة إلى أداء تدريبات بدنية مكثفة، وذلك بهدف الحفاظ على لياقته البدنية العالية والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية.

وشارك بروزوفيتش مع النصر في 6 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وأظهر مستوى مميزًا في خط الوسط.

كما تمكن مارسيلو بروزوفيتش من التأقلم بسرعة مع الأجواء في الدوري السعودي، ليصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيل النصر رفقة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ18 نقطة، واتحاد جدة الوصيف حتى الآن بـ15 نقطة.