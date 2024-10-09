استئناف على حكم لجنة الانضباط.. أول تحرك من الأهلي على عقوبات "كاف"

قرر مسئولو النادي الأهلي تقديم استئناف للجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد عقوبات لجنة الانضباط التي تعرض لها النادي بسبب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

ووفقا للائحة "كاف" يحق للنادي الأهلي الاستئناف ضد عقوبات لجنة الانضباط، وذلك بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 30 ألف دولار، (15 ألف بسبب الجماهير و15 أخرى بسبب بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالنادي).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباريات السوبر المصري في الإمارات أكتوبر المقبل حيث يلتقي مع سيراميكا كليوباترا في أول مباريات البطولة.