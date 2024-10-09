إحالة ثمانية متهمين بخطف محامي لمحكمة الجنايات

قررت النيابة العامة إحالة 8 متهمين، لارتكابهم جريمة التعدي على محامي وخطفه من منطقة حلوان إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة، في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، للمتهمين تهمة الخطف والتعدي على محامي وتعذيبه في منطقة حلوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي مدعين زورا صدور أمرا بضبطه، واصطحبوه عنوه داخل إحدى السيارات معذبينه بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين أخرتين مصطحبينه عنوة إلى إحدى المحال الذي اعدوه لاحتجازه متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين أياه بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي.

وأشار أمر الإحالة إلي أن المتهمين أكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوة والتهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين إيصالات أمانة المبين وصفاً بالتحقيقات، وكذلك إقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوى المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.