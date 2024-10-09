إحالة 8 متهمين بخطف محام لمحكمة الجنايات

قررت النيابة العامة إحالة 8 متهمين، لارتكابهم جريمة التعدي على محام وخطفة من منطقة حلوان الى محكمة الجنايات.

واسندت النيابة العامة ، في القضية المقيدة برقم 10534 لسنة 2024، جنايات قسم حلوان، المقيدة برقم 1941، لسنة 2024 كلي حلوان، للمتهمين تهمة الخطف والتعدي على محامي وتعذيبه في منطقة حلوان.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في شهر يوليو 2024، قبضوا وحبسوا واحتجزوا المجني عليه أسامة مسعد، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن أتصفوا بصفة كاذبه بكونهم مأموري ضبط قضالى.

وأكد أمر الاحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليه حال تواجده بمكان عام، مدعين الثاني والثالث كونهم مأموري ضبط قضائي مدعين زورا صدور أمرا بضبطه، واصطحبوه عنوه داخل أحدى السيارات معذبينه بدنيا، وسلموه إلى المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الثامن داخل سيارتين أخرتين مصطحبينه عنون إلى أحدى المحال الذي اعدوه لاحتجازه متعدين عليه بالضرب والتعذيبات البدنية مهددين أياة بالقتل، محدثين به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين تكرهوا المجني عليه أسامة مسعد، بالقوه و التهديد على إمضاء سندات مثبتا لدين إيصالات أمانة المبين وصفاً بالتحقيقات، وكذا أقرار بموافقته على إلغاء توكيل وإقرار بالتصالح عن الدعاوي المدنية والجنائية المقامة من قبل المتهم الأول.