6 ملايين نازح أمريكي .. إجلاء غير مسبوق في فلوريدا بسبب إعصار ميلتون

تواجه ولاية فلوريدا الأمريكية حالة طوارئ كبرى، حيث اضطر ملايين السكان لمغادرة منازلهم جراء الإعصار المدمر ميلتون.

وتعد عمليات الإجلاء هذه من بين الأوسع نطاقًا في تاريخ الولاية، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين غادروا مناطقهم 6 ملايين فرد، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

إعصار من الدرجة الرابعة يهدد السواحل

أفاد خبراء الطقس بأن الإعصار ميلتون يقترب بسرعة من السواحل الشرقية للولايات المتحدة، وتحديدًا نحو ولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وعلى الرغم من تصنيفه كإعصار من الدرجة الرابعة، وهي درجة أقل من الحد الأقصى في تصنيف الأعاصير، إلا أن حجم الإعصار وضخامته يشكلان تهديدًا كبيرًا، حيث يبلغ قطره حوالي 1250 كيلومترًا، ما يزيد من قدرته على إحداث أضرار واسعة النطاق.

منطقة خليج تامبا تواجه خطرًا غير مسبوق

تشير التقارير إلى أن منطقة خليج تامبا، التي يقطنها أكثر من 3.3 مليون نسمة، تواجه احتمالية حدوث دمار كبير بعد تجنبها تأثيرات الأعاصير الكبرى لفترة طويلة تجاوزت القرن.

ووفقًا لتوقعات المركز الوطني للأعاصير، من المتوقع أن تفقد العاصفة ميلتون قوتها مع مرور الوقت، لكنها ستظل قوية بما يكفي لتسبب أضرارًا جسيمة عند وصولها إلى اليابسة في وقت لاحق من اليوم.

مسار العاصفة غير مؤكد

ويرجح خبراء الأرصاد أن يحتفظ ميلتون بقوته عندما يعبر المناطق الوسطى من فلوريدا ويتجه نحو المحيط الأطلسي.

ومع ذلك، يبقى مسار العاصفة غير محدد بدقة، حيث أفادت التقارير الأخيرة مساء الثلاثاء بأن مسار العاصفة قد ينحرف جنوبًا عن تامبا.

أوامر إخلاء وإجراءات احترازية

وأصدرت السلطات المحلية أوامر إخلاء إلزامية في 11 مقاطعة من فلوريدا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 5.9 مليون شخص.

وأكدت التحذيرات الرسمية أن البقاء في المناطق المتأثرة قد يعرض حياة الأفراد للخطر، خاصة أن فرق الإنقاذ قد لا تكون قادرة على الوصول إلى تلك المناطق أثناء ذروة العاصفة.

ازدحام مروري ونقص في الوقود

وتشهد الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج منطقة تامبا اختناقات مرورية شديدة مع تزايد عدد السيارات المغادرة.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن ما يقرب من 17% من محطات الوقود في فلوريدا نفدت مخزوناتها بسبب الإقبال الكبير من قبل السكان الذين يستعدون لمغادرة المنطقة قبل وصول الإعصار.