نصائح مهمة ومفيدة لصحة قلب طفلك وحمايته من أمراض القلب

يعد اتباع نظام غذائي صحي في سن مبكر للطفل من العادات والسوكيات الجيدة التي تقلل من فرص الاصابة بالأمراض، وخاصة لدي الأطفال ، فتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي منذ الأيام الأولى من حياتهم، يحميهم في الكبر.

أكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن ممارسة النشاط الرياضي مفيد وحيوي لصحة القلب عند الأطفال والأفضل مشاركة الأباء لدي أبنائهم في الرياضات اليومية والمشي وركوب الدراجات والسباحة واللعب في الهواء الطلق، بالإضافة إلى اتباع أسلوب غذائي صحي.

وأفاد التقرير، نصائح لحماية صحة قلب الأطفال من أي أمراض يتعرضون لها أو ضغوط ، ومنها:

يجب تشجيع الطفل و ترغيبه علي حب الطعام المكون من الخضروات والفاكهة الطازجة في النظام الغذائي الذي يوفر أنواع متعددة من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لدعم صحة القلب.

الأفضل احتواء قائمة الطعام علي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير بدلا من الاعتماد على الكربوهيدرات المكررة مثل دقيق القمح المكرر، نظرا لأن الحبوب الكاملة مفيدة ويحتوي على الألياف في النظام الغذائي مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم.

يجب احتواء الدهون الصحية في نظامهم الغذائي والاقلال من نسبة الدهون المشبعة والدهون المتحولة.

الحرص علي تقليل الملح المحتوي علي الصوديوم في الطعام لدي الأطفال ، حيث إن النظام الغذائي منخفض الملح سيتحكم في ضغط الدم ويقلل الضغط على القلب.

شرب الكثير من السوائل الصحية داخل النظام الغذائي يساعد القلب على ضخ الدم بكفاءة أكبر ويخفض من الضغط على القلب، وشرب الماء باستمرار بديلا عن المشروبات السكرية والمشروبات الغازية سيكون أفضل لصحة القلب.

ادخال الأسماك الدهنية وبذور الشيا والجوز في النظام الغذائي للأطفال لأنها كلها مصادر جيدة لأوميجا 3.

- يساعد الاقلال من تناول السكر المضاف على تحفيز صحة القلب لأنه يتحكم في مرض السكري والسمنة والأفضل إضافة العسل ودبس التمر.

- استبدال طريقة القلي، بالشواء أو السلق عند تناول الغذاء كطرق أساسية للطهي .

- احرص على توفير وجبات خفيفة صحية في البيت باستمرار ، فتوفير عدد متنوع من الأطعمة اللذيذة الموفرة يقلل من إغراء الأطفال لتناول خيارات أقل من الناحية الصحية.

وأخيرا أكد التقرير، علي ضرورة التأكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتعود الطفل على النظام الغذائي الصحي الجديد، ولكن في النهاية سينتقل أطفالك إلى نظام غذائي صحي للقلب وسيبدأون في الرغبة في هذه الأطعمة الصحية، ومن خلال إدخال هذه العادات أثناء الطفولة، نجعل الأطفال ينعمون بعيش وحياة صحية للقلب.