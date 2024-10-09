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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يستأنف التدريبات استعدادًا للسوبر المصري .. صور

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام ‏بدولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

خاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء، ضمن البرنامج ‏التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في أولى مبارياته بالبطولة.‏

وحرص الجهاز الفني على خضوع اللاعبين لتدريبات بدنية، استمرت لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى الجوانب الخططية ‏والفنية، استعدادًا للمباراة.‏

كان الجهاز الفني للفريق قد حدد يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد أن قام الكابتن محمد رمضان المدير ‏الرياضي، بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير ‏الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

النادي الاهلي بطولة كأس السوبر المصري ملعب مختار التتش موعد ا للسفر إلى الإمارات