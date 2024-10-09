محافظ السويس يبحث الترتيبات النهائية لمهرجان الأفلام القصيرة جدًا

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اجتماعا اليوم الأربعاء مع وفد إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، وضم الوفد كلًا من الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان وزياد سمير نائب الرئيس للوقوف على الترتيبات النهائية للدورة التأسيسية المقرر انطلاقها بمدن الجلالة والعين السخنة والسويس خلال الفترة من 3 وحتي 7 نوفمبر 2024 .

أكد اللواء طارق الشاذلي علي أهمية القوي الناعمة في تشكيل وعي المواطن وفي مقدمتها السينما التي تعد الوسيلة الفنية الأقرب في التعبير.

وشدد علي أهمية المهرجانات الفنية خاصة السينمائية منها في التقريب بين الشعوب والتعرف عليها عن قرب من خلال أفلامها.

وقال أن السويس الباسلة محافظة قدمت لمصر الكثير سواء على مستوى الدور الوطني والبطولي في الحروب التي خاضتها وحقق أبناؤها بطولات عظيمة يذكرها التاريخ بفخر وإعتزاز وأيضا من المبدعين الذين قدمتهم وقدموا أعمالا فنية خالدة وأبرزهم في مجال التمثيل الفنان الراحل إسماعيل ياسين .

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للمهرجان وتسخير كافة إمكانات المحافظة لتقديم حدث فني يليق بإسمها العظيم وبضيوف المهرجان من صناع السينما العربية والعالمية.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان أن المهرجان يحفل بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستمتد لتشمل أكثر من مدينة داخل محافظة السويس بهدف تفاعل الجمهور من أبناء المحافظة معها .. مشيرًا إلي أن العروض والندوات والورش الخاصة بصناعة الأفلام ستتركز بجامعة الجلالة وقصر ثقافة السويس .