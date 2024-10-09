قافلة طبية بالفيوم ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم وعدد من الطلاب بفريق طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة وذلك اليوم الأربعاء بالوحدة الصحية بمدينة الفيوم الجديدة.

صرح د عاصم العيسوي أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تأتي بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي، وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

وأضاف أن اليوم شهد انطلاق أولى القوافل الطبية بمدينة الفيوم الجديدة، وشارك فيها نخبة متميزة من السادة الأطباء، وذلك في تخصص الباطنة، والأطفال وقد تم الكشف الطبي على٦٢ حالة منها ٣٧ حالة، باطنة، و٢٥ حالة أطفال.

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.