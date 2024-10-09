بعد شهادة الاعتماد.. محافظ الشرقية وقيادات «الصحة» وبرلمانيون يشهدون احتفالية مستشفى الغندور

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية احتفالية الغندور الغندور بمدينة العاشر من رمضان بمناسبة حصول عيادات الغندور التخصصية على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول مركز طبي معتمد بمحافظة الشرقية، في حضور الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب ابو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور سمير عارف جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأطباء ورجال الأعمال والمستثمرين بمدينتي العاشر من رمضان بلبيس.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لمحافظ الشرقية، هنأ فيها رئيس مجلس إدارة مجموعة الغندور الطبية والأطباء والعاملين بمناسبة حصول عيادات الغندور التخصصية على شهادة الإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية كأول مركز طبي معتمد بمحافظة الشرقية ليمثل إضافة قوية للقطاع الصحي ويؤكد على وعي وإدراك إدارة مستشفى الغندور في تحقيق رؤية مصر الصحية ٢٠٣٠ بتعزيز ثقة المجتمع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن الدولة المصرية إتخذت خطوات جاده نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتقديم خدمات صحية أوليه وخدمات علاجية وتشخيصية وخدمات الصحة الإنجابية والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ ومد مظلة الحماية المجتمعية والصحية من خلال تحمل نفقات علاج غير القادرين للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض والأوبئة.

أعرب المحافظ عن سعادته بحصول عيادات الغندور التخصصية على شهادة الإعتماد والتي تأتي بالتزامن مع إعتماد مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق والذي يؤكد سعينا الجاد للإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة بالتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً تقديم كامل الدعم والتعاون التام للوصول بالمستشفيات الحكومية لمستوى مشرف ولائق يقدم خدمة طبية مميزة ونسعي للإستفادة من الخدمات المقدمة ضمن القوافل الطبية التي تطلقها مستشفى الغندور للوصول لكافة أفراد المجتمع.

ومن جانبه رحب الدكتور عبد الله محمد بالحضور، مؤكداً إستمرار المجموعة في تطوير منظومة العمل وإعادة إستثمار أرباح وموارد المجموعة في التوسع وتحديث وتطوير ورفع كفاءة الأقسام المختلفة وصولاً لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية طبقاً للمعايير القياسية والدولية.

بينما أشار الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية إلي أن إعتماد عيادات الغندور التخصصية تعد شهادة على الإلتزام والنهوض بالخدمات الصحية فهو ليس مجرد شهادة توثيق بل إعتراف أن المنشأة الصحية تتبع أعلى معايير الجودة العالمية والتي ترتكز على رعاية المرضى والتقليل من المخاطر المحتملة بما يضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية ويقلل من هدر الموارد ويساهم في إستدامة تقديم الخدمات بالشكل اللائق.

وأكد الدكتور إيهاب ابو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والذي يقدم خدماته الصحية بنسبة تتخطى الـ 24 % ونعمل جاهدين للتوسع واستثمار كافة الإمكانات المتاحة بمستشفيات القطاع من خلال توقيع بروتوكولات تعاون يتم الإستفادة منها ضمن خطة الهيئة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات والذي يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في الوصول لمجتمع صحي وسليم.

وفي نهاية الإحتفالية أهدى الدكتور عبد الله محمد مدير مستشفى الغندور درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لدورة البارز والملموس في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي والإرتقاء بالخدمات المؤداه للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مستشفى الغندور

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