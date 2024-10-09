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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تستعرض رؤيتها لإنشاء وحدة ترابط المياه والغذاء والطاقة في المنتدى الإسلامي

وزير الرى خلال الجلسة
وزير الرى خلال الجلسة
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شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة مائدة مستديرة تحت عنوان "تمكين مصر من إنشاء وحدة للترابط بين الماء والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus"، والمنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى السادس والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وألقى الدكتور سويلم الضوء على رؤية مصر لإنشاء وحدة لترابط المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية بوزارة الموارد المائية والري، يكون هدفها الرئيسى هو إعداد نموذج حسابي لمشروع رائد يطبق مفهوم الترابط بشكل متكامل يمكن من خلاله حساب القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات ليتم استخدامه لاحقا في كل مشروعات WEFE Nexus.

وأكد أهمية التكامل بين الدول العربية ذات التجارب الناجحة مثل المملكة العربية السعودية في مجال التحلية بإستخدام الطاقة الشمسية، والمملكة المغربية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ، مشيرا لأهمية تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال) ، معربا عن تطلعه لتبادل الخبرات في تلك المجالات ، وامكانية حشد التمويل اللازم لتنفيذ النموذج الحسابي لمشروعات WEFE NEXUS.

 

 

 

وزير الري المياه الغذاء الطاقة المنتدى الإسلامي