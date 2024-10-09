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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. جالانت: ردنا سيكون مفاجأة قاتلة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن رد إسرائيل علي الهجوم الإيراني الذي وقع في 1 أكتوبر الماضي سيظهر مدي ضعف هجوم طهران مقارنة بالرد الإسرائيلي القادم، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف جالانت: "الهجوم الإيراني كان عدوانيا لكنه غير دقيق. في المقابل، سيكون هجومنا مميتا ودقيقا، والأهم من ذلك، مفاجئا، لن يعرفوا ما حدث أو كيف حدث. سيرون النتائج فقط."

وفي حديثه إلى وحدة المخابرات الإسرائيلية 9900، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الكثير من السيادة الجوية لإسرائيل في الشرق الأوسط يرجع إلى عملهم في جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأشار إلى أن جهود الوحدة ضد إيران ولبنان وسوريا واليمن والعراق وأي جبهة أخرى تساعد القوات الجوية على الرؤية "بدقة شديدة وفي كل مكان ما نريده."

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إسرائيل الهجوم الإيراني طهران إيران