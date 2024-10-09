تفاصيل الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال

عقد الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعًا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، ومعه طاقم إداري ضم كلًّا من عبيد الظاهري مدير العلاقات العامة والبروتوكول، ومحمد الخضر مسئول العلاقات العامة، وناصر الكاتبي منسق البطولات، وعمر حسين وأحمد الكعبي منسقي مكتب الجماهير، وذلك لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة الإنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة الأندية للقارات “إنتركونتينينتال”.

شهد الاجتماع التنسيقي من النادي الاهلي أيضًا حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص وفي ضوء توجيهات محمود الخطيب رئيس النادي.

حرص الدكتور سعد شلبي على الاستجابة لكافة طلبات الأشقاء في الإمارات فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار المسئولين في نادي العين، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلًا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي. كما تم الاتفاق على التنسيق بخصوص الخدمات اللوجستية. فيما تحدد المران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.. وفي نهاية الاجتماع وجه مسئولو نادي العين الشكر للسلطات الوطنية على التعاون والتنسيق بالشكل الذي يعكس العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والإماراتي.