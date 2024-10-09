مصادر: تشكيل لجنة مؤقتة من فتح وحماس لإدارة غزة حياتيا وليس سياسيا

كشفت مصادر مصرية مطلعة للبوابة نيوز مساء اليوم الأربعاء عن تفاصيل الاجتماع الهام الذي يجري بين وفدي فتح وحماس بالقاهرة برعاية مصرية والذي أنتهي اللقاء بين الطرفين في الثامنة من مساء اليوم نتظارا للإعلان عن تشكيل اللجنة الفلسطينية المؤقتة التي ستدير قطاع غزة خدميا وحياتيا وليس سياسيا خلال الفترة القادمة .

وأوضحت المصادر أن وفدي حماس وفتح بحضور الدكتور خليل الحية رئيس الوفد وعزام الأحمد رئيس وفد فتح ناقشا فكرة تشكيل لجنة مؤقتة تدعي لجنة الاسناد المجتمعي لأدارة الشئون الحياتية في قطاع غزة الفترة القادمة حيث عقد الوفدان إجتماعهما بالقاهرة اليوم الاربعاء برعاية مصرية من أجل الاتفاق علي التفاصيل النهائية لمقترح تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ويقتصر دورها علي إدارة معبر رفح البري وتوفير المستلزمات الحياتية لأهالي قطاع غزة من أدوية وتعليم وصحة وغذاء .

وأضافت المصادر أن مقترح تشكيل لجنة الاسناد المجتمعي ستضم قرابة من 10 الي 15 عضوا لاينتمون لأي فصيل ومرجعيتها السلطة الوطنية في رام الله وتعمل خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها ومن المفترض أن تنتهي الاجتماعات مساء اليوم من أختيار أسماء أعضاء اللجنة للتوافق بين السلطة وحماس وهذه اللجنة ستدير قطاع غزة مؤقتا بعيدا عن الملفات السياسية والامن .

ولفتت المصادر أن هذا الاتفاق يعد أنسب وأفضل إتفاق ينقذ الوضع الفلسطيني المتدهور والذي سيحل مشكلة قطاع غزة في ظل إصرار إسرائيل وأمريكا علي إنهاء حكم حماس في قطاع غزة وفرض اسرائيل سيطرتها علي قطاع غزة عن طريق العشائر والعائلات لإدارة القطاع وهو ماترفضه كافة الفصائل الفلسطينية .