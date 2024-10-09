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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبرزهم روجينا.. نجوم الفن يتوافدون على افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح| شاهد

روجينا
روجينا
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم روجينا.

الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى برئاسة الدكتور أشرف زكى، هى إحدى الفعاليات السنوية المهمة التى تنظمها نقابة المهن التمثيلية، ضمن العديد من الفعاليات التي  تسلط الضوء على المواهب المسرحية الشابة والناشئة، حيث يعتبر هذا المهرجان منصة لتقديم العروض المسرحية الجديدة والمبدعة، بهدف دعم فن المسرح المصرى وتطوير قدرات الفنانين الشباب، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو كتّاب مسرح.

روجينا نقابة المهن التمثيلية