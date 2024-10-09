المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر بدائرة قسم شرطة الموسكي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على تاجر مخدرات فى منطقة الموسكى وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين.

البداية بتلقي قسم شرطة الموسكي معلومات تفيد قيام تاجر ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى قضايا "ضرب " يزاول نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم س .م تاجر مخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من الهيروين المخدر ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى النقدى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة.