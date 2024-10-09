المراهنات الإلكترونية.. قمار صريح كاد أن ينهي حياة طالب سيناء

رهان خاسر إذا كان علي المكسب غير القانوني، فحلم الثراء السريع يجعل بعض البعض يحاول الوصول السهل للأموال وقد تتحول نهاية أحلامهم لكابوس مفزع.

يتسم بعض الأفراد بسمات نفسية تجعلهم أكثر ميلاً نحو الهروب من الواقع إلي احلام القمار والمراهنات، فتلك الشخصيات تتصف باللامبالاة وعدم الاكتراث للعواقب غالبًا ما تكون عرضة للوقوع في مثل هذه الأنماط الإدمانية، بالإضافة إلى الشخصيات التي تعاني من اضطرابات في التواصل مع الأسرة، مثل المراهقين والشباب الصغار، هؤلاء غالبًا ما ينجرفون نحو تطبيقات المراهنات بسبب التشويق والرغبة في الفوز، وهو ما يدفعهم أحيانًا إلى الاقتراض وحتى السرقة لإشباع هذه الرغبة.

حيث يظهر أن العديد من المدمنين على هذه التطبيقات هم من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلي 30 عامًا، وغالبًا ما تتطلب بعض الحالات حجزهم في مستشفيات نفسية لعزلهم عن المحيط الإلكتروني الذي يحفز على الإدمان.

المراهنات والمقامرة على الإنترنت

كما ترتبط المراهنات بأحلام الثراء السريع حيث أصبحت المراهنات والمقامرة متاحة بشكل أكبر وسهل الوصول إليها على الإنترنت، ينجرف البعض نحو هذا العالم تحت تأثير الأصدقاء والرغبة في مواكبة المستوى المادي لهم.

لكن هذا السلوك لا يخلو من مخاطره على الفرد والمجتمع، إذ يؤدي إدمان المراهنات إلى مشكلات اجتماعية وأخلاقية، وقد يصل بالشخص إلى الغرق في الديون أو ارتكاب الجرائم، مثل السرقة، في محاولة لتعويض خسائره.

هذا ماحدث مع طالب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء والذي حاول الانتحار بسبب خسارته مبلغا ماليا عبر أحد تطبيقات المراهنات الرياضية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة بئر العبد بمديرية أمن شمال سيناء من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها "طالب - مقيم بدائرة القسم" مصاب بحالة إعياء "إثر محاولته الإنتحار".

تطبيقات المراهنات الرياضية



بالانتقال وسؤال الطالب المذكور قرر بمحاولته الإنتحار أثناء تواجده بمنزله، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خسارته مبلغ مالى 85 ألف جنيه على أحد تطبيقات المراهنات الرياضية عبر شبكة الإنترنت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.