محافظ الغربية يستقبل وفد نقابة المهندسين لمناقشة سبل التعاون

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بمكتبه مساء اليوم ، الدكتور تامر الكورانى نقيب المهندسين بالغربية؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الغربية ونقابة المهندسين بالمحافظة، بحضور المهندس محمد سلامة مدير هيئة الابنية التعليمية بالغربية وعدد من أعضاء النقابة .

ورحب محافظ الغربية بالوفد ، مؤكدًا على اعتزازه بنقابة المهندسين ودور أعضائها البارز في مسيرة البناء والتنمية كما ناقش خلال اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه وجه نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين الشكر للمحافظ على حسن وحفاوة الاستقبال والترحيب، معربين عن رغبتهم في المزيد من التعاون المشترك بين نقابة المهندسين والمحافظة، لخدمة مواطني عروس الدلتا.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نقيب مهندسي الغربية، درع النقابة للمحافظ تقديرا لجهوده .