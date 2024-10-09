لقاء سويدان تكشف أسباب اعتزالها الفن وسر العودة

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن الأسباب التي جعلتها تتخذ قرار اعتزال الفن، وسافرت خارج البلاد.

وقالت لقاء سويدان في لقاء خاص مع الإعلامية دينا رامز وشريف نور الدين وآية شعيب، ببرنامج «انا وهو وهي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها في فترة ما شعرت بأنها أصبحت خارج الوسط الفني، وبالفعل سافرت إلى الخارج ولكنها عادت إلى البلاد بسبب عدم قدرتها على نقل أوراق ابنتها جومانا لكي تكمل دراستها بمرحلة الثانوية العامة في الخارج، وكان ذلك وقت جائحة كورونا.

وأكدت لقاء سويدان على أنها تقدمت بطلب الهجرة إلى دولة كندا، من أجل استكمال دراستها والحصول على درجة الدكتوراه منها، ولكن في ذلك الوقت تم ترشيحها لتدريس مادة الدراما في دبي، لأول مرة في دولة الإمارات، ضمن مجموعة فنانين مصريين، نظرًا لأنها كانت الأولى على دفعتها وقت تخرجها من معهد التمثيل.

وأوضحت لقاء سويدان، أنها تراجعت عن قرار اعتزالها الفن فور عودتها للقاهرة أثناء التوقيع على طلب زيادة فترة الإجازة لمدة 6 شهور آخرى، وتقابلت مع المخرج مراد منير والذي طلبها للمشاركة في مسرحية أون لاين لعرضها على السوشيال ميديا أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها موظفة منذ 22 عامًا في المسرح القومي.

وأضافت لقاء سويدان قائلة: «لما دخلت المسرح القومي عشان اقابل المخرج مراد منير، وشوفت خشبة المسرح وكراسي الجمهور، دخلت في نوبة بكاء؛ لإن حسيت إن هو ده مكاني، وقالي أنا عندي مسرحية وعايزك معايا، قولتله أنا اعتزلت ومسافرة، قالي اعمليها وسافري بعد كده، دي مدته يومين وهنصورها وخلاص، وكانت بداية رجوعي عن قرار الاعتزال».