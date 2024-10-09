سباق بين لاعبي منتخب مصر للشباب للفوز بثقة ميكالي

وسط أجواء إيجابية من حيث النظام والجرعات التدريبية الفنية العالية يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره المكثف تحت قيادة البرازيلى روجيرو ميكالي.

ويعاون ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، كل من: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء وخالد سرحان مدرب الحراس.

ويتدرب منتخب الشباب على فترتين صباحا ومساء وسط توجيهات مستمرة من ميكالى ومعاونيه بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الإفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشهد المعسكر سباق قوى بين اللاعبين سواء المحترفين أو المحليين للفوز بثقة ميكالى للانضمام إلى التشكيل الاساسي .