منتخب مصر تحت 18 عامًا يخسر وديًا أمام روسيا بهدفين مقابل هدف

تعرض منتخب مصر تحت 18 عامًا للهزيمة في مباراته الودية أمام نظيره الروسي، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية ضمن الدورة الودية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وشهد الشوط الأول من المباراة حذرًا من كلا المنتخبين، لينتهي بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الروسي من تسجيل هدفين عن طريق اللاعب ياروسلاف في الدقيقتين 46 و76، ليحسم سيطرته على مجريات اللعب.

ولم يستسلم منتخب الفراعنة للناشئين، حيث تمكن من تقليص الفارق عن طريق اللاعب إياد مدحت الذي سجل هدفًا من ركلة جزاء.

تأتي هذه المباراة ضمن إطار استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها العام المقبل 2025.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المباريات الودية لاختبار اللاعبين وتجربة التشكيلات المختلفة قبل خوض غمار البطولة القارية.

يشارك منتخب مصر في دورة ودية تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها أيضًا منتخبي الكويت وروسيا.

يقود الجهاز الفني لمنتخب مصر أسامة نبيه المدير الفني، ويعاونه شريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد عمر النور مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا لحراس المرمى.