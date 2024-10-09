صبري الدسوقي: مهرجان الجونة السينمائي أثبت للجميع قدرته على مواجهة أي مشاكل وأزمات

قال الفنان الشاب صبري الدسوقي، إن مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

وأضاف “الدسوقي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن المهرجان يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم؛ بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

وأوضح أن مهرجان الجونة السينمائي أثبت للجميع قدرته على مواجهة أي مشاكل وأزمات، متابعًا: إدارة المهرجان تعاملت مع أي أزمات بنجاح.