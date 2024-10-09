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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجونة يضم محمد محمود من مودرن سبورت

محمد محمود
محمد محمود
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أعلن نادي الجونة، اليوم الأربعاء، عن ضم لاعب خط الوسط محمد محمود، قادمًا من نادي مودرن سبورت، في صفقة انتقال حر.

وانضم محمد محمود إلى الجونة بعد فسخ تعاقده مع مودرن سبورت بالتراضي بين الطرفين، ليوقع على عقد يمتد لثلاثة مواسم مع الفريق الساحلي.

محمد محمود ينضم إلى الجونة

ويعد محمود إضافة قوية لخط وسط الجونة، حيث يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها من خلال اللعب في أندية كبيرة مثل الأهلي والاتحاد السكندري وأخيرًا مع مودرن سبورت.

وخاض محمد محمود الموسم الماضي 22 مباراة بقميص مودرن سبورت، مما يؤكد جاهزيته للمنافسة على مكان أساسي في تشكيل الجونة.

ولم يقتصر تعاقد الجونة على ضم محمد محمود فقط، بل شمل أيضًا مجموعة من اللاعبين المميزين، حيث انضم كل من فيفور أكيم وأحمد العش إلى الفريق على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى حراس المرمى عمرو شعبان وبلال السيد واللاعب حسن ياسين، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بشكل شامل.

في المقابل، شهدت صفوف الجونة رحيل اللاعب أيمن موكا أحد نجوم الفريق في الموسم الماضي، حيث انتقل إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

يسعى نادي الجونة من خلال هذه الصفقات إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم الجديد، حيث أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بجدول الدوري.

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