للتأكد من سلامة المعروض.. حملة صحية مكثفة على محال بيع السلع الغذائية في دمياط

تحركت لجنة مكثفة بقيادة وكيل مديرية الصحة في دمياط على وحدات ادارة كفر البطيخ الصحية ومستشفى كفر البطيخ المركزى ، لمتابعة المحلات الغذائية بنطاق كفر البطيخ بناءا علي توجيهات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية الحكومية و الخاصة .

قامت اليوم الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة بقيادة لجنة مكثفة مكونة من إدارات الشئون الوقائية (الأمراض المعدية و التطعيمات والترصد و صحة البيئة ومراقبة الأغذية) وادارات مكافحة الأمراض المتوطنة وادارات الرعاية الأساسية و مكافحة العدوى والجودة بالاشتراك مع إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة والرعاية الاساسية والصيدلة الأمومة و الطفولة والتمريض، رافقها فيها الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي اثناء المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى .

قامت اللجنة بمرور مكبر على الوحدات الصحية بكفر البطيخ والقيام بفحص شامل تضمن المرور على و حصر السلبيات وتلافى بعضها اثناء المرور.

عقب ذلك اجتماع مكبر ضم فريق اشراف المديرية وفريق اشراف ادارة كفر البطيخ فى حضور الدكتورة مى الدياسطي مدير ادارة كفر البطيخ الصحية.

حيث تم عرض جميع السلبيات و عمل خطة زمنية لتلافيها و حصر جميع التحديات و المشكلات لعرضها على وكيل الوزارة .

كان ذلك الى جانب المرور على مستشفى كفر البطيخ المركزى و الذى انتهى باجتماع بحضور الدكتور اكرم الغريب مدير المستشفى لمناقشة سلبيات المرور و كيفية تلافيها.

وعلى صعيد اخر تم المرور على عدد من المحلات الغذائية بنطاق ادارة كفر البطيخ شملت متابعة تنفيذ جودة الاغذية المباعة و صلاحيتها للاستهلاك الادمي .

يذكر انه تم تفعيل عيادة الاسنان و العلاج الطبيعي بكلا من مستشفى كفر البطيخ و الوحدة الصحية بالركابية بالتزامن مع المرور .

يأتى ذلك فى اطار حرص مديرية الصحة بدمياط على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى و متابعة الاجراءات الوقائية حفاظا علي صحة و سلامة المواطنين .