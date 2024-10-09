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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل فريق عمل مسلسل The Chosen

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، وفد من أعضاء فريق عمل مسلسل The Chosen وقناة SAT-7، المشاركين في عملية ترجمة المسلسل إلى اللغة العربية.

ويقدم مسلسل "المختارون - The Chosen" والذي بدأت قناة SAT-7 في بثه مؤخرًا، تصورًا للحياة اليومية للسيد المسيح وتلاميذه ومن حولهم، بِلُغة معاصرة بسيطة مع إبراز الجانب الإنساني للشخصيات، مبنيًّا على الأحداث والمواقف الكتابية وكذلك الخلفيات الثقافية والتاريخية.

قدم لهم قداسة البابا نبذة عن تاريخ مصر وحضاراتها السبع، بالإضافة إلى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وروحانيتها. كما أشار إلى أن مصر والمصريين تم ذكرهم في الكتاب المقدس ٧٠٠ مرة، مما يعكس المكانة الخاصة التي تتمتع بها مصر في الكتاب المقدس.

وأبدى فريق العمل رغبته في تصوير أجزاء من المسلسل في مصر.

وعند الحديث عن الفن، أشار قداسة البابا إلى كلمة "ART" موضحًا أنه بإضافة حرفي "E" و "H" تصبح الكلمة  "EARTH"، في إشارة إلى أهمية الفن في الحياة. حيث يرمز حرف E إلى كلمة Empty أي الفراغ بما أن حرف H يشير إلى كلمة Holy أي مقدس، مما يعني أن الفن بكافة أشكاله يحول الفراغ إلى شيء مقدس له معنى وقيمة.

وفي ختام اللقاء، قدم قداسة البابا دعوة للوفد لزيارة مسار العائلة المقدسة في مصر والأديرة القبطية للتعرف على التراث الروحي والتاريخي المصري.

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