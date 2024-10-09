أفضل منصة تداول كريبتو مرخصة في الشرق الأوسط

الأربعاء 09/أكتوبر/2024 - 08:00 م

العملات الرقمية (الكريبتو) أصبحت من الأسواق المالية المهمة حول العالم، حيث انتشر استخدامها على نطاق واسع، لذا كان من الضروري توفير منصات تداول متطورة وآمنة تمكن المستثمرين والمتداولين في هذا المجال من تلبية احتياجاتهم.

مؤخرًا، شهد الشرق الأوسط اهتمامًا متزايدًا بسوق العملات الرقمية يمكن أن يكون مدفوعًا بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجيا إلى جانب الرغبة في التنويع الاقتصادي والابتكار في مجال الخدمات المالية.

إذا كنت من المهتمين بالتداول في سوق الكريبتو، في التقرير التالي نستعرض مجموعة من أفضل منصات التداول التي يمكنكم التداول عليها في الشرق الأوسط، وسنتعرف أيضًا على أهم مزاياها بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها.

انتشار العملات الرقمية في الشرق الأوسط

صحيح، أن ليس كل دول الشرق الأوسط أبدت اهتمامًا بسوق العملات الرقمية (كريبتو)، فهناك ما زالت بعض الدول التي لديها تحفظات بخصوص هذا السوق، إلا أن هناك بعض الدول القوية في الشرق الأوسط التي أبدت اهتمامها بهذا السوق مثل، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين فقد قادوا التحول نحو تنظيم هذا المجال بفضل مجموعة من السياسيات الاقتصادية المبتكرة التي طبقوها، والتوجه نحو التحول الرقمي، وهذا جعلهم بلا شك بيئة خصبة للاستثمار في العملات الرقمية، مما ساهم في إطلاق عدد من المنصات التي توفر خدمات تداول آمنة وموثوقة للمستثمرين.

على جانب آخر، الاهتمام الحكومي بسوق الكريبتو من قبل هذه الدول كان له دور محوري في تنظيم السوق وحمايته من الممارسات غير القانونية، حيث تم تقديم إطارًا تنظيميًا واضحًا لتداول العملات الرقمية من خلال الاعتماد على الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، وبالتأكيد ساهم هذا في جذب العديد من منصات التداول إلى المنطقة من أجل تقديم خدماتها بداخلها بشكل قانوني ومرخص.

التحديات التنظيمية في تداول العملات الرقمية بالشرق الأوسط

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي يتبناه الشرق الأوسط بسوق الكريبتو إلا أن هذا السوق لا يخلي من التحديات، أحد أبرزها هو التأكد من الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية لكل دولة، فمثلًا تختلف القوانين التنظيمية بين دول مجلس التعاون الخليجي لهذا السوق، فبينما تقوم بعض الدول بتنظيم هذا السوق والسماح للمتداولين فيه بالتداول بداخله مع الكثير من المزايا، إلا أنه هناك دول أخرى لا تزال تتبع سياسات أكثر تحفظًا بخصوص سوق الكريبتو، وتفرض العديد من القيود على التداول في سوق العملات الرقمية سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

أيضًا، ليست القيود التنظيمية التي تفرضها بعض الدول على سوق الكريبتو هي أساس المشكلة عند التداول في هذا السوق، ولكن الطبيعة التقلبية لسوق العملات الرقمية تشكل تحدياً كبيراً لكل من المستثمرين والجهات التنظيمية. فالتعامل مع عملات ذات طبيعة متقلبة يتطلب حماية المستثمرين خاصة عند التداول بالهامش، وضمان أن يتم تقديم خدمات تداول شفافة وآمنة، ومن هنا تأتي أهمية المنصات المرخصة التي تخضع للتنظيم الصارم والتي توفر آليات لحماية المستثمرين.

ما هي المنصة المثالية لتداول العملات الرقمية؟

لكي تتمكن من اختيار منصة تداول كريبتو في الشرق الأوسط، هناك مجموعة من العوامل والمعايير التي يجب وضعها في عين الاعتبار لضمان الحصول على تجربة تداول آمنة وفعالة، ومن بين هذه العوامل التالي.

الترخيص والتنظيم

مهما كان السوق الذي تداول فيه، وحتى ولو كان سوق غير سوق الكريبتو الذي نخصص له الحديث في هذا المقال، يجب بشكل عام، أن يتم الاعتماد على منصات تداول مرخصة من قبل هيئة تنظيمية معترف بها من الهيئات الرقابية المعروفة على نطاق محلي وعالمي، فهذا سيضمن أن شركة التداول محل التعامل تمتثل للقوانين التي تضعها الهيئات الرقابية، وبالتالي سيضمن هذا للمستثمرين تداول آمن بشكل كبير.

الشفافية

من المهم أن تكون منصة التداول التي تتعامل معها توفر الشفافية في العمليات المالية التي تتم عليها، فأي منصة تداول يمكن القول بأنها جديرة بالثقة يجب أن تكون واضحة في الرسوم التي تفرضها والسياسات المتعلقة بالتداول التي تطبقها، فإذا كان هناك غموض بخصوص الرسوم والعمولات التي تفرضها شركة التداول يجب على المتداولين تجنب التعامل معها فورًا.

الأمن السيبراني

من المهم جدًا أن يكون لدى المنصة التي تتعامل معها أعلى مستويات الحماية الأمنية للمستخدمين، فالتداول الإلكتروني قد يكون معرض لتهديدات القرصنة الإلكترونية، لذا فإن منصة التداول الجيدة هي التي لديها آليات تشفير عالية تحمي بها المعلومات المالية الخاصة بالمتداولين معها من الضياع.

خدمة العملاء

لا غنى عن خدمة العملاء في أي منصة تداول مهما كانت الأصول المالية التي يمكن للمتداولين الوصول إليها معها، والمقصود بخدمة العملاء هنا هو توفير دعم فني قوي وسريع للرد على استفسارات المتداولين وحل المشكلات التي قد تواجههم، ويجب أن يكون هناك أكثر من آلية دعم، كالاتصال الهاتفي، والرسائل النصية، والدردشة الفورية، وأن يكون الدعم مقدم بأكثر من لغة، ومن ضمنها اللغة العربية .

التنوع في العملات الرقمية

سوق العملات الرقمية سوق واسع للغاية، حيث أنك يمكنك التداول على الآلاف من العملات الرقمية بداخله، وهناك منها ما هو مشهور للغاية مثل البيتكوين، والايثريوم، وهناك منها ما زال يخطو خطواته الأولى في هذا المجال، وعند اختيار منصة تداول كريبتو يجب أن يتم اختيار منصة تمنح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات الرقمية، لأن هذا يتيح للمستثمرين تنويع محفظتهم الاستثمارية.

أدوات التحليل

بدون أدوات التحليل المتداولين لن يستطيعون أن يتوقعوا التوجه المستقبلي للسوق الذي يتداولون فيه، ومنصة التداول الجيدة هي التي تقدم أدوات التحليل الفني والأساسي للمتداولين معها، والتي ستخدمهم في اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم بشكل مستنير.

أفضل منصات تداول العملات الرقمية المرخصة في الشرق الأوسط

بينانس Binance

عندما نتحدث عن منصة للتداول العملات الرقمية، فبالتأكيد لا يمكننا تجاهل بينانس التي تُعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم، وتتمتع بشهرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا أنها تقدم خدماتها داخل هذا السوق بشكل قانوني ومرخص، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من المستثمرين.

هذا، وبالرغم من أن بينانس ليست منصة محلية، ولكن لديها شعبية كبيرة في الشرق الأوسط بفضل الميزات المتنوعة التي توفرها، والدعم الكبير للعديد من العملات الرقمية على متن منصتها.

على الجانب الآخر، ما يجعل بينانس من المنصات المميزة لتداول الكريبتو هي رسوم التداول المنخفضة التي توفرها، وأدوات التحليل المتقدمة، وأنظمة التشفير والأمان المتعددة والمتطورة ، كما أن المنصة تقدم واجهة استخدام سهلة حتى للمبتدئين، مما يجعلها خيار أكثر من رائع للمتداولين الراغبين في الولوج لسوق الكريبتو من الشرق الأوسط.

ريبل Ripple

ريبل ليست مجرد منصة تداول بل هي نظام دفع مبتكر يعتمد على تقنية البلوكشين. لدى ريبل شعبية كبيرة في الشرق الأوسط مدعومة بسبب شراكتها مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والتي تعزز من مصداقيتها، وتثبت أنها مرخصة وآمنة.

ريبل تتمتع بنظام حماية مالي متطور للغاية يسهل عمليات الدفع والتحويل بسرعة فائقة وأمان عالي، وبتكلفة منخفضة، لذا فإن المنصة مثالية لهؤلاء الذين يبحثون عن الأمان والتنظيم الجيد.

بيت أواسيس BitOasis

بيت أواسيس هي منصة تداول كريبتو مقرها في دبي وهي مرخصة من قبل عدة هيئات تنظيمية في الإمارات. تمثل هذه المنصة خياراً ممتازاً للمستثمرين في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن منصة محلية تقدم خدمات متميزة وآمنة.

يمكن للمستثمرين المشتركين مع هذه المنصة التداول على مجموعة واسعة للغاية من العملات الرقمية كالبيتكوين والإيثريوم، بالإضافة إلى أن المنصة تراعي المبتدئين بشكل كبير داخل هذا المجال، وهذا عن طريق تقديم واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام تمكنهم من التنقل على المنصة، وإجراء عمليات التحليل الأساسي والفني بسلاسة ودون أي تعقيدات، ناهيك عن أن المنصة تتمتع بمستوى أمان عالٍ بفضل استخدام تقنيات التشفير وأنظمة الحماية المتقدمة.

المنصة كوين مينا CoinMENA

كوين مينا هي منصة تداول كريبتو مقرها في البحرين ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. لدى المنصة مجموعة واسعة من العملات الرقمية التي يمكن للمستثمرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط الوصول إليها والتداول عليها، وهي موجهة بشكل أساسي للشرق الأوسط، لذا فهي تراعي في تعاملاتها كل التفاصيل المتعلقة بالتنظيم والقيود المفروضة في منطقة الشرق الأوسط.

تتميز كوين مينا بواجهة مستخدم مريحة ومرنة في التعامل، مما يجعلها مناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين.

رين Rain

لا تقل رين أهمية عن المنصات التي سبقتها، فهي منصة تداول كريبتو مقرها في البحرين ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أيضاً. تتميز هذه المنصة بكونها موجهة بشكل أساسي للمتداولين في منطقة الخليج. لدى رين خدمات تداول آمنة وشفافة، بالإضافة إلى أنها توفر دعم للعملاء متاح على مدار الساعة. ولدى المنصة مجموعة كبيرة من العملات الرقمية، وتمتاز برسوم تداول تنافسية.

في النهاية اختيار منصة تداول كريبتو مرخصة في الشرق الأوسط ليس بالأمر الصعب، فقط اتبع التعليمات الموجودة في هذا المقال، وستتمكن من ذلك.