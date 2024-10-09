المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي متهم بتزوير المحررات الرسمية بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء بمعاقبة تشكيل عصابي، بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير المحررات الرسمية بالنزهة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابي مقيم بالقاهرة في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي كل من س .ع عاطل ج.م عامل ، ج.ا عاطل وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبحوزتهم عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير – عدد من الأوراق والأرقام الخاصة بعملائهم 2 فيزا كارت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.