«كاف» يؤكد استمرار الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، استمرار الجوائز المالية المرتفعة التي أعلن عنها في عام 2022 لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وذلك بعد إجراء قرعة دور المجموعات للبطولتين يوم الإثنين الماضي.

وكانت الزيادة في قيمة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، بلغت 40 %، مما يمثل حافزًا كبيرًا للأندية المشاركة ويساهم في تطوير كرة القدم الأفريقية.

ويأتي ذلك، وفقًا لرؤية باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي يريد أن تكون منافسات الكرة الأفريقية، أكثر تنافسية على المستوى العالمي، وكذا أن تكون قائمة على الاكتفاء الذاتي.

وتبقى قيمة جوائز «كاف» المحددة للبطولتين كما هي للموسم الرابع على التوالي، حيث يحصل الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على 4 ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2 مليون دولار، أما في كأس الكونفدرالية، فيحصل البطل على 2 مليون دولار والوصيف على مليون دولار

وتشمل الجوائز المحددة من «كاف» أيضًا مبالغ مالية للأندية التي تصل إلى مراحل متقدمة في البطولتين، حيث يحصل الأندية التي تصل إلى نصف النهائي وربع النهائي على مبالغ مالية مجزية.

الأهلي وبيراميدز

وأجرى «كاف» قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية بمشاركة الأهلي وبيراميدز في الأولى، والزمالك والمصري البورسعيدي في الأخيرة، وجاءت كالتالي.

دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

الزمالك والمصري البورسعيدي

الكونفيدرالية

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب أفريقي - لواندا سول الأنجولي.

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني.

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري البورسعيدي - إنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي.