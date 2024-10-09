لاتهامهم بالسرقة.. المشدد عامًا لـ 3 متهمين من أسرة واحدة

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء حكمًا على 3 متهمين من أسرة واحدة بالسرقة، ومقيمين بمركز العدوة، بالسجن المشدد سنة وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

وكانت عقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وعاقبت 3 متهمين من أسرة واحدة، وهم “ م، ع، ا ” ، وابنه “م أ ”، وابنه شقيقة “ م ع ” ، بالسجن المشدد سنة، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة.



كانت نيابة المنيا، قد أحالت المتهمين جميعًا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالسرقة، مطالبة بمعاقبتهم بمواد قانون العقوبات والجنايات.