الخارجية الروسية تدين القصف الإسرائيلي على دمشق وتحث تل أبيب على الامتثال للقانون الدولي

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، عن إدانتها القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت زاخاروفا: "شنت إسرائيل، في انتهاك صارخ مرة أخرى للسيادة السورية، هجوما صاروخيا على مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق. وبحسب السلطات السورية، قُتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 شخصا".

وأضافت: "ندين هذا التصرف بشدة. أيا كان الهدف، فقد تم تنفيذ الهجوم على أراضي دولة ثالثة وفي منطقة سكنية مكتظة، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين الأبرياء. ومن المثير للغضب أن مثل هذه التصرفات أصبحت ممارسة روتينية مطبقة في سوريا ولبنان وقطاع غزة".

وتابعت زاخاروفا: "نحث الجانب الإسرائيلي مرة أخرى على احترام سيادة الدول والامتثال للمعايير الأساسية للقانون الدولي".

وأضافت: "نلفت الانتباه إلى الطبيعة غير المسؤولة والخطرة للغاية للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل، والذي يظهر بوضوح الرغبة في زيادة توسيع جغرافية التصعيد المسلح في المنطقة".

وشن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة.

وأعربت سوريا عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على دمشق الذي أودى بحياة مدنيين بينهم أطفال ونساء. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردع إسرائيل عن الاستمرار في "نهجها الإجرامي".