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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنظم فعالية جني ثمار الزيتون"زيت بلادي"

بمشاركة أبناء الصحفيين
بمشاركة أبناء الصحفيين "نقابة الصحفيين الفلسطينيين " تنظم فع
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نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، فعالية جني ثمار الزيتون في مدينة دير البلح بعنوان: "زيت بلادي" بالتعاون مع مؤسسة بلدي، بمشاركة عدد من الصحفيين وأبنائهم.

وقال عاهد فروانة أمين سر النقابة إن فعالية جني ثمار الزيتون هدفها زرع القيم الوطنية في عقول أبناء الصحفيين، من خلال تحفيزهم على المشاركة في الأنشطة التي تحمل طابعا وطنيا، يعزز تمسكهم بأرض الآباء والأجداد.
بدوره أشار أحمد الترك رئيس مؤسسة بلدي أن هذا النشاط الذي نقوم به اليوم بالمشاركة مع نقابة الصحفيين يأتي في إطار التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسة والنقابة.

وفي نهاية الفعالية قدمت مؤسسة بلدي هدية لأبناء الصحفيين عبارة عن زجاجة زيت زيتون لكل طفل شارك بالفعالية، وأقامت لهم نشاط تفريغ نفسي وانفعالي من خلال الرسم.

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