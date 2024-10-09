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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السجن المشدد لأب وابنه أصابا جارهما بعاهة مستديمة بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت  محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء حكمها  بعقوبة السجن المشدد 5 سنوات، لأب  وابنه، مقيمان بمركز العدوة، وألزمتهما المصاريف الجنائية، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة، بسبب خلافات جيرة.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق،  وعاقبت كلا من (ر،.، م) وابنة (ك  .ر  ) مقيمين بإحدي قري مركز العدوة، بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على جارهما، واصابته بعاهة مستديمة.
كانت النيابة  العامة   قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على جارهم واصابته بعاهة، وطالبت  بمعاقبتهما بمواد قانون العقوبات والجنايات.

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