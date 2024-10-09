"البوابة نيوز" تنشر أسماء شهداء مجزرة اليمن السعيد بقطاع غزة ونابلس

تنشر “البوابة نيوز” قائمة شهداء مجازر قوات الاحتلال اليوم بقطاع غزة خاصة مجزرة شهداء اليمن السعيد والتي أسفرت عن سقوط 17 شهيدًا واستهدفت خيام النازحين داخل مستشفى "اليمن السعيد" في شمال القطاع وهم :

1- محمد سعيد صبابا

2- محمود خميس عوض

3- مصطفى ادهم محمد المقادمة

4- محمد سعود أبو العيش

5- كرم صلاح ابو ظاهر

6- بلال بشير الشرافي

7- ساهر فريد أبو راشد

8- انتصار رمضان الدريني

9- محمد ابراهيم بهادر

10- دعاء آمين بهادر

11- سعيد تيسير صبابا

12- سماح خضر صبابا (سالم)

13- علي ابراهيم بهادر

14- رهف احمد ابراهيم بهادر

15- امجد زياد عبد الرحمن عزيز

16- اسعد يوسف سعيد ابو هزاع

17- عثمان الخطيب

كما تم التعرف علي شهداء مدينة خان يونس الذين تعرضوا لقصف صاروخي استهدف عناصر التأمين الخاصة بالمساعدات علي شارع صلاح الدين في منطقة معن بخان يونس وهم:

1_زهدي الراعي قصف تجمع قرب مرتجى

2_تامر عبد الله منصور قصف سيارة قرب دوار بني سهيلا

3_عبد الله بركة تاجر ومزارع_قصف سيارة قرب دوار بني سهيلا

4_شامل محمد علي بركة_قصف سيارة قرب دوار بني سهيلا



كما شنت مساء طائرات الاحتلال غارة على "بلوك 12" في مخيم البريج وسط قطاع غزة وجاري متابعة نتائج الهجوم الجوي كما استهدفت المدفعية الاسرائيلية أراضي المزراعين بالتزامن مع توغل محدود لأليات قوات الاحتلال خارج السياج الامني بمنطقة كرم أبو معمر شمال شرقي مدينة رفح كما أطلقت قوات الاحتلال النيران المباشرة علي الاهالي أثناء خروجهم من دورا أبو شرخ غرب مخيم جباليا والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمنطقة.

فيما تهاجم اللصوص وقطاع الطرق والمافيات مساء اليوم شاحنات المساعدات في حي النصر شمال رفح.

كما استشهد المصور الصحفي محمد الطناني وأصيب الصحفي تامر لبد بنيران الاحتلال بمحيط دوار أبو شرخ بمخيم جباليا شمال غزة.

وتقول المصادر الفلسطينية أن المجازر الاسرائيلية طالت اليوم كل شبر في قطاع غزة وشوهدت الجثث متفحمة وأشلاء الجثث في كل مكان.

وفي نابلس أغتالت قوات الاحتلال 4 شبان فلسطينيين داخل سيارة شمال الضفة الغربية .