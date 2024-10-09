الأونروا: ثلاثة مخيمات فلسطينية تضررت بالغارات الإسرائيلية على لبنان

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين تضررت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت "الأونروا" في بيان، اليوم الأربعاء، أن مخيمات الفلسطينيين المتضررة من الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان تقع حول مدن صيدا وصور وطرابلس.

وأشارت إلى أن موظفيها في صور نزحوا بسبب المخاطر الأمنية، وبالتالي توقفت معظم الأنشطة في المدينة مؤقتا.

ولفتت إلى أن فلسطينيي 4 مخيمات للاجئين، 3 منها جنوب لبنان وواحد في العاصمة بيروت اضطروا إلى النزوح بشكل كبير بسبب الهجمات.

وأفاد البيان بأن "الأونروا" افتتحت 11 مركز إيواء في لبنان بعد الغارات الإسرائيلية، ووصلت ثلاثة من هذه المراكز إلى طاقتها الكاملة.