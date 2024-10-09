مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى يحتفي بالمواهب الشابة ويكرم رموزه

الدورة السابعة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى برئاسة الدكتور أشرف زكى، هى إحدى الفعاليات السنوية المهمة التى تنظمها نقابة المهن التمثيلية، ضمن العديد من الفعاليات التي تسلط الضوء على المواهب المسرحية الشابة والناشئة، حيث يعتبر هذا المهرجان منصة لتقديم العروض المسرحية الجديدة والمبدعة، بهدف دعم فن المسرح المصرى وتطوير قدرات الفنانين الشباب، سواء كانوا ممثلين أو مخرجين أو كتّاب مسرح.

المهرجان يعزز التواصل بين الأجيال المختلفة من الفنانين

كما يعزز المهرجان التواصل بين الأجيال المختلفة من الفنانين، ويسهم فى إبراز التنوع الفنى والإبداعى فى الساحة المسرحية المصرية، ويتم خلال فعالياته تقديم عروض مسرحية متنوعة، إلى جانب ورش وندوات وحلقات نقاش تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين والجمهور، مما يجعله فرصة مثالية لنقل المعرفة وتطوير المهارات المسرحية.

تأتى دورة المهرجان هذا العام استكمالا لهذا التوجه، حيث يتوقع أن تشهد عروضا مميزة من فرق مسرحية شابة، بالإضافة إلى تكريم بعض الفنانين البارزين الذين أسهموا فى إثراء الحركة المسرحية فى مصر.

وتقام فعاليات هذه الدورة فى الفترة من 9 حتى 20 أكتوبر الجارى، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

تكريم يحيى الفخرانى وأحمد راتب وسلطان القاسمى وسمير العصفورى

ويكرم المهرجان هذا العام أربعة شخصيات مسرحية بارزة أسهمت بشكل كبير فى إثراء المسرح العربى، وهم: الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة، تقديرا لدعمه المستمر للفنون والمسرح، والفنان الدكتور يحيى الفخرانى، لما قدمه من أعمال فنية متميزة على مدى سنوات، واسم الفنان الراحل أحمد راتب، الذى ترك بصمة لا تنسى فى عالم الفن، والمخرج المسرحى سمير العصفورى، الذى أثرى المسرح بإبداعاته وتجاربه الفنية الفريدة.

الفنان يحيى الفخراني

وتقدم العروض المسرحية المشاركة مجانا للجمهور، وذلك على مسارح القاهرة، وهى: النهار، جلال الشرقاوى، الهوسابير، جراند نايل تاور، مسرح الفلكى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

25 عرضا تتنافس على جوائز الدورة السابعة

ويتنافس على جوائز المهرجان 25 عرضا مسرحيا، وهى: «بلاك» عن الفيلم الهندي بلاك، كتابة مسرحية إسراء محجوب، وإخراج تغريد عبدالرحمن، «الزائر» من تأليف بول شاوول، وإخراج جاسمين أحمد، «مغلق للتحسينات» من تأليف وإخراج أنس النيلي، «غرباء تماما» من تأليف باولو نوفيزي، وإخراج مينا نبيل، «الشقة» من تأليف محمد عز، وإخراج يوركا، «السد» من تأليف إسراء محجوب، وإخراج محمد عبدالوارث، «آل ويلر» من تأليف وإخراج أمنية حسن، «يمين فى أول شمال»، من تأليف محمود الحدينى، وإخراج عبدالله صابر، «مسرح الحياة» من تأليف وإخراج بدر أحمدي، «إليتيس» من تأليف أليكس ميكايليديس، وإخراج ماركو نبيل، «كارمن» من تأليف محمد علي، وإخراج عمر الحسيني، «العشاء الأخير» من تأليف محمد عادل، وإخراج إياد أمين، «ابن الشدة» دراماتورج وإخراج أحمد عبدالجواد، «بنت القمر» من تأليف محمد السوري، وإخراج إسراء أحمد، «11:11» من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج محمد علاء الدين، «الناس اللى فى التالت» من تأليف أسامة أنور عكاشة، دراماتورج أسامة بدر، وإخراج مارتينا عادل، «طار فوق الجميع» من تأليف كين كيسي، وإخراج محمد صقر، «إيه كلاس» من تأليف يوسف المنصور، وإخراج محمود سليمان، «الشك» من تأليف جون باتريك، دراماتورج وإخراج أحمد حتحوت، «سقوط حر» من تأليف جيروم لورانس وروبرت لى، وإخراج محمد فرج الخشاب، «العرض مستمر» دراماتورج أحمد عصام، وإخراج أحمد الرمادي، «الزواحف» من تأليف أحمد عصام، وإخراج محمد شحاته، «12:12» من تأليف أوجست استرندبرج، وإخراج يوسف الأسدى.

عرض بلاك

وتضم لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية: الدكتورة هدى وصفى «رئيسا»، وعضوية كل من: المخرج وائل إحسان، والمخرج جمال ياقوت، والمخرج هشام عطوة، والمخرج إسماعيل فاروق، والمنتج محمد رشيدى، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، والمخرج محمد جبر، والكاتب محمود حمدان، ومهندس الديكور الدكتور محمود سامى، ومقرر اللجنة الفنانة إيمان رجائى.

هذا بالإضافة إلى تبنى المهرجان نهجا مبتكرا من خلال تنظيم مجموعة من الورش التدريبية الفنية التي تهدف إلى تعزيز المهارات المسرحية وتبادل الخبرات بين الفنانين والمشاركين، التي تشمل موضوعات حيوية يقدمها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين من مختلف البلدان، فتسعى هذه المبادرات إلى تطوير المشهد المسرحي وتعزيز التواصل بين الثقافات، مما يعكس أهمية المسرح كأداة للتعبير الفني والتفاعل الاجتماعي.

يشار إلى أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى يرأسه الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، والفنان سامح بسيونى مديرا للمهرجان، والفنانة منة بدر تيسير نائبا لمدير المهرجان.