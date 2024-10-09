شاهد.. الإعلان الرسمي لفيلم "A Complete Unknown"

طرحت استديوهات “فوكس سيرشلايت” الإعلان الرسمي الأول لفيلم السيرة الذاتية المنتظر “A Complete Unknown” عن سيرة أسطورة الروك الشعبي بوب ديلان، والمقرر طرحه في ديسمبر المقبل.

يتتبع فيلم A Complete" “Unknown صعود ديلان (تيموثي شالاميت” إلى الشهرة، باعتباره الفنان الذي أحدث ثورة في الموسيقى الأمريكية بأغاني الروك الشعبية الشخصية والشاعرية.

يضم فريق عمل فيلم A Complete" "Unknown أيضًا الممثل إدوارد نورتون في دور أسطورة الفولك بيت سيجر ومونيكا باربارو في دور المغنية جوان بايز.

تم تجسيد شخصية ديلان سابقًا على الشاشة من قبل كريستيان بيل، وكيت بلانشيت، وريتشارد جير، وهيث ليدجر، وبين ويشاو، وماركوس كارل فرانكلين، ​​في فيلم “I'm Not There” الذي صدر عام 2007.