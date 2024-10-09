أزمة جديدة.. "تيك توك" يواجه دعاوى قضائية بانتهاك خصوصية الأطفال

يواجه تطبيق " تيك توك"، أزمة جديدة حيث قامت ولاية تكساس الأمريكية مؤخرًا برفع دعاوي قضائية ضده، بزعم انتهاك التطبيق قانون جديد لخصوصية الأطفال، وهو ما رفضته تيك توك من قبل ذلك.

فنحو 14 ولاية مختلفة، قامت برفع قضايا على التطبيق بتهمة أنه يهدد صحة الأطفال العقلية والنفسية ويؤثر على مستقبلهم، حيث تم رفع الدعاوى القضائية بشكل منفصل في 14 ولاية ومحكمة مقاطعة كولومبيا.

انتهاك خصوية الأطفال

وتفيد أصل الدعاوي القضائية، بأن تيك توك يقوم بانتهاك حماية وخصوصة الأطفال علي الانترنت "COPPA" الفيدرالي، فقد أشارت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، كما أن هناك بيان مرفق بالدعاوي القضائية للشباب الذي يظهرعليهم أعراض المعاناة بشأن صحتهم العقلية نظرًا للاستمرار في التواصل علي منصات التواصل الاجتماعي التي تؤدي للإدمان مثل تيك توك.

وتزعم المدعية العامة أن “تيك توك” تطبيق غير آمن على ألاطفال أو الشباب، كما أعرب المدعون العاملون في ولايات أخرى عن مخاوف مماثلة بشأن سلامة الشباب على تيك توك.

إدمان التطبيق

ويتهم تطبيق "تيك توك" بإضافة ميزات إدمانية بشكل متعمد تجعل الأطفال مدمنين على التطبيق، وقيل إن هذه الميزات تشمل تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا، وفلاتر التجميل، وحتى الترويج للمحتوى والقصص الحية المتاحة مؤقتًا.

وتتهم الدعاوى القضائية منصة التواصل الاجتماعي بالترويج لتحديات الفيديوالخطيرة والتي قد تسبب في تعريض الأطفال للخطرأحيانا في بعض الحالات.

ومن جانبها فعلت شركة "تيك توك" أدوات سلامة الأطفال، لكن الولايات لا تأخذ هذه الإجراءات على أساس الاهتمام ، حيث تزعم أنها كانت حيل دعائية .