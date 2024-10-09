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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب مشادة مع عمه.. مصرع شاب أشعل النيران بجسده بمدينة 15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شاب مصرعه، حرقا، بمدينة 15 مايو، بعدما سكب بنزين علي جسده وأشعل النيران، بسبب مشادة كلامية بينه وبين عمه.

تلقى المقدم محمود عاطف، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال جثة شاب مصاب بحروق متفرقة من الدرجة الأولي في انحاء جسده.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب أضرم النيران بجسده، بعدما سكب كمية من البنزين علي نفسه، خلال مشادة كلامية بينه وبين عمه، فتدخل عمه الأخر وصفعه علي وجهه، فقام بتهديدهم بإشعال النيران في نفسه، ونفذ ذلك ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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