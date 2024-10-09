وزير المالية: نعمل على تبسيط إجراءات ضريبة القيمة المضافة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، وضع نظام بسيط متكامل ومحفز لأول مرة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.

وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه جرى إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لنظام لمتكامل يتضمن كل الأوعية الضريبية (ضريبة دخل - قيمة مضافة - دمغة رسم تنمية موارد الدولة).

وأِشار إلى أنهم يستهدفوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال.