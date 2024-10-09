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الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ موقف المنصورة الحضاري الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء علاء خضر رئيس قطاع المحليات بالشركة الوطنية للمقاولات العامة للتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوفد المرافق له، وعقد محافظ الدقهلية اجتماعا حضره الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح أبو كريشة وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والعميد ا.ح الهيثم عواد المستشار العسكري والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ و فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف و ايمان حسين مدير عام التخطيط والمهندسهة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة.
وتناول اللواءمرزوق خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للاجراءات المتخذة بشأن تنفيذ وانشاء موقف حضاري جديد بمدينة المنصورة .

وقد استعرض اللواء "مرزوق"خلال الاجتماع المنظور المعماري والتصميمي للمشروع وأكد علي ضرورة تذليل كافة العقبات الادارية والمالية للتعاقد وبدء التنفيذ للمشروع في الاطار القانوني مشيرا إلي ضرورة الالتزام ببرنامج زمني محدد لانهاء التنفيذ.

و أوضح اللواء" مرزوق"أن مدة تنفيذ المشروع 5 شهور من بدء تسلم الموقع من قبل الشركة عقب انتهاء الجسات الاسترشادية للتربة وقال اللواء"مرزوق" أن لدينا ثقه بلا حدود في الشركة الوطنية وأدائها لما تحققه من انجاز في كافة المشروعات التي تتولاها.
والجدير بالذكر أن الموقف المقرر تنفيذه علي مساحة 8 آلاف متر مربع تقريباً بمنطقة جديلة وسيتم نقل كافة المواقف الداخلية بمدينة المنصورة والتي تضم عدد كبير من الخطوط الداخلية والخارجية مع مراعاة مدى تحمل الشوارع والطرق المحيطه للضغط المرورى والقوه الاستيعابية للموقف مع فتح محاور وطرق جديدة لاستيعاب أى اختناقات مرورية محتملة ويضم الموقف الجديد عدد 29 خط داخلي وخارجي وسيتم تصميمه لاستيعاب كافة سيارات الخطوط من أجل تخفيف العبء عن المواطنين من خلال التنقل بين القري و المدن والمحافظات والعكس دون مشقة أو تكلفة مالية إضافية علي المواطنين وسيضم الموقف الجديد مناطق خدمات ودورات مياه ومسجد لخدمة السائقين والمواطنين.

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الدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الشركة الوطنية للمقاولات اللواء طارق مرزوق المستشار العسكري محافظ الدقهلية