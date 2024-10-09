انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لرابطة أطباء الكلى بجامعة أسيوط

نظمت وحدة الكُلى الصناعي بقسم الباطنة بمستشفيات أسيوط الجامعية، بالتعاون مع رابطة أطباء الكُلى بأسيوط، ووحدات الكُلى بهيئة التأمين الصحي بمستشفى المبرة، وإدارة الكُلى بمديرية الصحة بأسيوط؛ اليوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر، المؤتمر السنوي الثاني لرابطة أطباء الكُلى بأسيوط تحت عنوان:" الحديث فى علم أمراض، وزراعة الكُلى"، والممتد على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور أحمدالمنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية موضوع المؤتمر، الذي يناقش أحدث الطرق في علاج أمراض الكُلى، وزراعة الكُلى؛ مما يُعد فرصة للأطباء؛ لزيادة معرفتهم بأمراض الكُلى، والقصور الكُلوي، وعلاج المراحل المتقدمة بالغسيل الكُلوي، فضلاً عن تدريب الأطباء، والتمريض؛ على جلسات الغسيل الكُلوي البطئ الخاص بمرضى العناية المركزة (CRRT)، مثمناً جهود رابطة أطباء الكُلى في الربط بين أطباء الكُلى بالمؤسسات الصحية المختلفة؛ بالجامعة، ووزارة الصحة، والتأمين الصحي ؛ للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي.

شهد المؤتمر حضور؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ إلى أهمية تحقيق التواصل بين الأطباء بالمؤسسات الطبية بالمحافظة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ على دعمها الدائم، لوحدة زراعة الكُلى بالجامعة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشاد الدكتور محمد زين؛ بالرابطة التي تهدف إلى ترسيخ التعاون بين الهيئات الطبية الرئيسة بالمحافظة؛ التي تقوم بخدمة آلاف المرضى شهرياً، منوهاً أن التعاون أدى إلى القضاء التام على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكُلوي بالمحافظة، منذ أكثر من عام.

وفى سياقٍ متصل، أكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط؛ على أهمية التعاون بين الجامعة، ومستشفيات وزارة الصحة بأسيوط، في تقديم خدمات علاجية، وطبية متقدمة للمرضى، داعياً إلى متابعة أحدث سبل الوقاية من أمراض الكلى؛ لزيادة الوعي المجتمعي.

وأعرب الدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي، عن سعادته بانعقاد المؤتمر الثانى للرابطة؛ بهدف الوصول لآفاقٍ جديدة في تشخيص، وعلاج الحالات الحادة في أمراض الكُلى، وتحديد الاتجاهات البحثية الحديثة، والمستقبلية لها؛ لدعم المختصين؛ بأحدث وسائل العلم، والخدمات الطبية المُتقدمة؛ من أجل مصلحة المرضى، وتطوير المؤسسات الطبية بالدولة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد اليمني، إلى أن وحدة غسيل الكُلى الصناعية ؛ تعد أحدث الإضافات الطبية المتميزة؛ للمستشفيات الجامعية، و التي تسهم في تكامل المنظومة الطبية بها، وتقديم خدمة طبية، وعلاجية؛ لتخفيف آلام مرضى الغسيل الكُلوي، لافتاً إلى أنها أول وحدة على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية؛ تنفرد بتطبيق نظام معالجة الخلط المركزي؛ لخدمة المرضى على مدار 24 ساعة، وتلبي احتياجات مرضى الغسيل الكُلوي المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية.

ومن جهتها، تحدثت الدكتورة عفت توني قائلة: إن المؤتمر يناقش على مدار يومين؛ الكثير من المحاضرات العلمية، وورش العمل، حول: علاقة أمراض الكُلى؛ بأمراض الدم، وسرطان الدم، والتعامل مع المريض أثناء جلسة الغسيل الكُلوي، والمضاعفات التي تحدث له، إلى جانب استخلاص البلازما العلاجي في أمراض الكُلى، والفشل الكُلوي الحاد في مريض زراعة الكلى، والأمراض النفسية التي يتعرض لها مريض زراعة الكُلى، والحمل، وأمراض الكُلى، فضلاً عن حصوات الكُلى، والمسالك، ومريض الكُلى وزرع النخاع، والتغذية الجيدة لمريض القصور الكُلوي.

وأوضح الدكتور عاطف هاشم: إن رابطة أطباء أمراض الكُلى بأسيوط، تأسست بالشراكة بين وحدات أمراض الكُلى بمستشفيات جامعة أسيوط، ووحدة الكُلى بالتأمين الصحي؛ بمستشفى المبرة، وإدارة الكُلى بمديرية الصحة بأسيوط، والتي تتولى الإدارة، والإشراف على (18) وحدة غسيل كُلوي بمستشفيات المحافظة، مشيراً إلى أن الرابطة حرصت منذ إنشائها عام 2023، على عقد هذا المؤتمر؛ لتبادل الخبرات العلمية، والعملية؛ لتحقيق الصالح العام لمرضى الكُلى، وزراعة الكُلى في أسيوط.

