رئيس وزراء إسبانيا: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبالٍ تجاه غزو لبنان

أعرب رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، عن إدانة بلاده للتوغل الإسرائيلي في لبنان، قائلًا إن المجتمع الدولي لا يجب أن يظل "غير مكترث" بذلك.

وقال سانشيز، في كلمته أمام البرلمان الأسباني، "إنه بات من الواضح أنه حدث غزو من دولة أخرى لدولة ذات سيادة مثل لبنان، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال، وفق وكالة فرانس برس.

وتؤجج إسرائيلال توترات في الشرق الأوسط وسط تحذيرات من انجرار المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، خاصة بعدما قطع اغتيالها لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في 27 سبتمبر الماضي، الطريق على مقترح هدنة لمدة 21 يومًا كانت قد طرحته دول عدة قبل الاغتيال بساعات.

وكثفت قوات الاحتلال عدوانها على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي، وتحاول منذ 30 من الشهر نفسه غزو الجنوب دون تحقيق أي نجاح حتى الآن.