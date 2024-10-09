بالصور .. نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز أوسيم

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز أوسيم كما تفقد سير ومنظومة العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة أوسيم

وتابع ميدانيا أعمال التطوير والرصف بطريق طراد النيل بداية من المسبوكات حتي المعهد العالي بطول ٤ كم.

وأكد نائب المحافظ علي أهمية الطريق الجاري تطويره ورصفه وأنه يعتبر من الطرق الحيوية التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية مشددا تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت

كما تفقد أعمال التطوير بطريق ترعة الزمر تمهيدا للبدء في أعمال رصف المرحلة الثالثة بداية من الرصف الحديث في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول ٣ كم وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين

وجه نائب المحافظ مسؤلي مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها



من ناحية أخرى تفقد النائب المركز التكنولوجي بمدينة أوسيم لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد

حيث تابع انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين مشددا على تسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات علي المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة

والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح

كما تفقد أعمال لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء موجها بتقديم كافة التسهيلات والعمل علي تذليل أي معوقات تواجة المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

رافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومحمد نصحي مدير المشروع بمديرية الطرق بالمحافظة ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال.