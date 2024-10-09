محافظ الدقهلية يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي باليوم العالمي لكبار السن

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء احتفالية وزارة التضامن الإجتماعي باليوم العالمي لكبار السن بمشاركة 5 محافظات هى “ الدقهلية والقاهره و المنوفيه و الغربيه و القليوبيه” من داخل نادي السعاده لرعاية كبار السن بطلخا.

جاء ذلك بحضور الدكتوره ماجده جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهليه ، و محمود شعبان مدير الإدارة العامه للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي ، والنائبة شيماء نبيه ، والنائبة ميرفت عاذر ، والدكتوره دعاء غنام المدير التنفيذي لنادي السعاده لرعاية المسنين .

وقال " مرزوق " إن سعادتي بالغة لوجودي بين أهلنا من كبار السن لكي اشاركهم هذا الاحتفال وهو أقل بكثير مما يستحقونه ، فهم الخير والبركه .

وأضاف " المحافظ " : أنتم طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد منكم القوه والأمل في الحياه ، فأنتم الذين سهرتم الليالي وبذلتم الغالي والنفيس من أجل تربية ابنائكم والوصول بهم الي بر الأمان.

وأشار الي أن احتفالنا اليوم بأهلنا من كبار السن يأتي تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة التي اعادت لنا عزتنا وكرامتنا وفي ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ( بداية جديدة لبناء الإنسان) .

يذكر أن رعاية كبار السن بالدقهليه يتم من خلال شقين ( الاول: دور الرعايه : وتضم الدقهليه عدد ( 10 ) دور رعايه موزعين علي مدن ومراكز ( المنصوره - ميت غمر - بلقاس - الجماليه ) ، وتضم هذه الدور عدد ( 53 ) من كبار السن يتم تقديم الرعاية الكاملة لهم ( من اقامه - مأكل - ملبس - رعاية طبيه متكاملة - رحلات ترفيهيه ) ، الثاني : أندية كبار السن : هذه الانديه يبلغ عددها ( 11 ) نادي علي مستوي المحافظه موزعين علي مراكز ومدن ( المنصوره - طلخا - شربين - بلقاس - الجماليه - المنزله - دكرنس ) ، وعدد المشتركين والمترددين علي هذه الانديه بلغ ( 4000 ) عضو يتم تقديم كافة الخدمات الترفيهية لهم ) .

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