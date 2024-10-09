ads
الأربعاء 09 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

التعليم تعلن مسابقة لشغل وظيقة معلم مساعد.. تفاصيل

رفعت فياض، الكاتب
رفعت فياض، الكاتب الصحفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف رفعت فياض، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة أخبار اليوم، تفاصيل قرار الحكومة بالموافقة على إعلان مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد. 

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المقترح كان مقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتمت الموافقة عليه بعد مناقشته من قبل مجلس الوزارء في اجتماع اليوم.

وتابع: هذا القرار سيساعد على تخفيف مستوى العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية، وإتاحة الفرصة لخريجي كليات التربية بالقيام بأداء عملية حديثه من خلال التقدم في هذه المسابقات.

وأشار رفعت فياض، إلى أن الإعلان سيكون لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح أن الإعلان سيكون على مستوى الإدارة التعليمية، حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة.
 

رفعت فياض الكاتب الصحفي قرار الحكومة بالموافقة على إعلان مسابقات لشغل وظائف معلم وزارة التربية والتعليم