"الرقابة النووية والإشعاعية" تشارك كبار السن ببورسعيد احتفالات نصر أكتوبر

في إطار التعاون المثمر بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووزارة التضامن الاجتماعي ، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ممثلةً في مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد ، والتنظيم والمتابعة من جمعية المساعدات الإسلامية ورعاية الأسرة ببورسعيد ، تم عقد ندوة بعنوان دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الحماية من المخاطر الإشعاعية، من داخل نادي الوفاء للمسنين ببورسعيد، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـــ 51 لصر أكتوير المجيد، وكذلك اليوم العالمي لكبار السن والمقرر له الأول من أكتوبر من كل عام، ولا سيما أن أصحاب الفضل من كبار السن لهم حقٌ أصيل على الهيئة في التوعية بدورها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة انجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، ونجلاء إدوارد مقررة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، والشيخ محمد الحديدي ممثلا عن مديرية الأوقاف ببورسعيد، والقس فيلوباتير ممثل كنيسة أبو سيفين ببورسعيد وممثلين عن نادي قضاة بورسعيد، و رئيسة فرع هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وابطال حرب أكتوبر، والأحزاب، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، و مجلس إدارة جمعية المساعدات الإسلامية ورعاية الأسرة ببورسعيد برئاسة الأستاذ سامي الرشيدي وفريق التواصل بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، ورامي عفيفي، أخصائي أول التواصل الإستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة، ورئيس تحرير مجلة الهيئة .

حيث استُهل اللقاء بكلمة ترحيب من سامي الرشيدي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدات الإسلامية ورعاية الأسرة ببورسعيد بالسادة الحضور، مثمنًا حرص هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مشاركة أسرة نادي الوفاء للمسنين ببورسعيد الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، متطلعًا إلى عقد المزيد من الملتقيات خلال الفترة القادمة، أعقبها كلمة الدكتورة انجي حسن والتى عبرت عن سعادتها بهذا اللقاء مؤكدة أهمية وضرورة التوعية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ثم جاءت كلمة محمود جودة، والذي عبر من خلالها عن مدى سعادة الهيئة بهذا اللقاء، والذي يتسم بالدفء والمحبة، معربا عن تقدير الهيئة لأصحاب الفضل من كبار السن وأنه حقٌ أصيل على الهيئة التواصل معهم وتوعيتهم بدور الهيئة في الحماية من المخاطر الاشعاعية،ثم كلمة الدكتورة ماهيتاب المناوي، والتي عبرت فيها عن اعتزازها بتنظيم هذا اللقاء تحت مظلة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصري، من خلال رفع الوعي وترسيخ الهوية الوطنية بين كافة فئات المجتمع، لاستعادة منظومة القيم والأخلاق المصرية الأصيلة التي تليق بتاريخ هذا الشعب، وحضارته، لاسيما ونحن في غضون الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي استحق أن يُوصف بأنه إرادة الماضي ووعي المستقبل، كما تناولت العرض المستفيض عن الهيئة، ودورها الرقابي والتنظيمي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010 ، بما يضمن حماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية .

كما توجهت في ختام العرض، بخالص الشكر إلى وزارة التضامن الإجتماعي على الرعاية الكريمة لهذا الملتقي ممثلةً في مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بقيادة د.انجي حسن مديرة المديرية، وكذلك إلى جمعية المساعدات الإسلامية ورعاية الأسرة ببورسعيد، وأسرة نادي الوفاء للمسنين، وكافة الحضور، متمنيةً عقد المزيد من الملتقيات على غرار هذا الملتقى، ليس ببورسعيد فحسب بل في ربوع جمهورية مصر العربية .

ثم جاءت كلمة فضيلة الشيخ محمد الحديدي، والذي أكد من خلالها على أهمية العلم واستعمار الإنسان في الأرض، ولا سيما المتخصصين في المجال العلمي، وأن الدين لا ينفصل عن الواقع مصداقا لقوله تعالى(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، وأن نصر أكتوبر ليس في المجال العسكري فحسب بل امتدت أثاره في كل المجالات حتى وقتنا الحالي، أعقبها كلمة أبونا القس فيلوباتير والذي عبر من خلالها عن شكره واعتزازه بهذه الدعوى، كما أكد على أهمية لم الشمل وعدم الفرقة داخل الوطن، وأن الشعب كله نسيج واحد، وأنه توجد مساحة مشتركة بين الأديان والتي تأتي بالمحبة والأخوة، وذلك من فهم صحيح الدين، كما تطرق إلى الحديث عن نصر أكتوبر المجيد، وانجازات هذا النصر المجيد، ولا سيما الوحدة الوطنية.

وقد تم فتح باب المناقشات بين السادة الحضور والدكتورة ماهيتاب المناوي للتعرف أكثر على الهيئة والتي تميزت بعمق الأسئلة والتى عكست مدى اهتمام الحضور بموضوع الندوة ، وفي ختام اللقاء تم التقاط صور تذكارية مع أبطال حرب أكتوبر وأسرة نادي الوفاء للمسنين، والسادة الحضور، والجهة المضيفة، وفريق عمل الهيئة.

هذا وسوف توالي الهيئة إقامة العديد من الندوات بالتعاون مع كافة جهات ومؤسسات الدولة للوصول إلى شرائح مختلفة من الجمهور بهدف بناء جسور من الثقة والشفافية معهم، وذلك بتوعيته بالدور المؤسسي للهيئة، والعمل على طمأنته دائمًا وأبدًا.