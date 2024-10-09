نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التجهيز للخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٥ مناطق، بعدد ٧٠ شارعًا بمتفرعات شوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وعباس عناني والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج بمدينة البدرشين.

وجه نائب المحافظ بسرعة تجهيز وتجريد شوارع الخطة تمهيدًا لبدء تركيب بلاط الأنترلوك، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

من ناحية أخرى، تفقد النائب المركز التكنولوجي بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي بمدينة العياط لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

وتابع انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين، مشددًا على ضرورة تسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين، معربًا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح.

رافق نائب المحافظ محمود شنب، رئيس مركز البدرشين، ومعاوية البحيري، رئيس مركز العياط.